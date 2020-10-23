"Коломойский позволил разговаривать?": Притула и нардеп Дубинский поссорились в эфире ток-шоу
Об этом сообщает ТСН.
Дубинский задал Притуле вопрос о количестве веток метро в Киеве, на что тот сказал, что не будет отвечать на вопросы человека, которого считает "абсолютным подлецом".
"Я позволю себе не отвечать на вопросы человека, которого считаю абсолютным подлецом. Человека, который создавал фейки во время Революции Достоинства, на которой гибли люди. Мне очень странно видеть этого подонка в студии", - сказал Притула.
Дубинский назвал Притулу "тупой скотиной".
«Когда тупая скотина баллотируется в мэры Киева - это обидно, потому что киевляне этого не заслужили. А вот когда такая тупая скотина еще и позволяет себе кого-то оскорблять - это вдвойне странно. Потому что это смешно", - сказал он.
Притула в ответ заявил: "Кстати, очень странный случай в истории общения господина Дубинского с моей персоной. Первый раз в истории Дубинский, говоря обо мне, не использует матерные слова. Мне кажется, что это достижение... Та заткнись! Тебе что, Коломойский позволил разговаривать сегодня со мной, что ли?"
"Я вам не тыкаю, хотя вы и скотина", - ответил нардеп.
В ругань вмешалась ведущая ток-шоу и прекратила перепалку.
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