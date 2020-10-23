"Коломойский позволил разговаривать?": Притула и нардеп Дубинский поссорились в эфире ток-шоу

23 октября, 2020, 09:07

В эфире ток-шоу "Право на власть" произошла перепалка между народным депутатом от "Слуги народа" Александром Дубинским и кандидатом на должность городского головы Киева Сергеем Притулой.

Об этом сообщает ТСН.

Дубинский задал Притуле вопрос о количестве веток метро в Киеве, на что тот сказал, что не будет отвечать на вопросы человека, которого считает "абсолютным подлецом".

"Я позволю себе не отвечать на вопросы человека, которого считаю абсолютным подлецом. Человека, который создавал фейки во время Революции Достоинства, на которой гибли люди. Мне очень странно видеть этого подонка в студии", - сказал Притула.