"Для снижения уровня страха": Резников о привлечении священников к минским переговорам

23 октября, 2020, 18:32

Представителей религиозных организаций планируют привлечь к работе в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе из-за того, что они имеют хороший опыт в восстановлении доверия и снижении страха в обществе

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время Специального киевского форума 23 октября, передает РБК-Украина .

"Вы же понимаете, что сложные переговоры подразумевают, в том числе сложные диалоги. Одна из задач на повестке дня - это снижение уровня страха в обществе и восстановления доверия. Представители церквей имеют хороший опыт ведения таких переговоров, общения с людьми, для того, чтобы помочь наладить инклюзивный внутренний диалог ", - отметил Резников.

Он отметил, что это хорошая идея, и пока правительство имеют положительную реакцию от представителей конфессий.

Напомним, ранее Резников заявил, что представители ОРДЛО, которых предлагают привлечь к работе в ТКГ, должны иметь юридическую и общественную легитимность среди жителей неподконтрольных и подконтрольных Украине территорий.

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