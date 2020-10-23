Путин впервые высказался об отравлении Навального

23 октября, 2020, 10:46

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Валдай» 22 октября, впервые прокомментировал отравление российского оппозиционера Алексея Навального

Путин, как и раньше, не произносил имя политика, называя его "фигурантом" и "гражданином".

Как заявил Путин, если бы власти действительно хотели отравить Навального, то его бы не выпустили на лечение в Германию. Президент России заявил, что лично дал поручение Генпрокуратуре проверить возможность отправки оппозиционера за границу, сообщает Радио Свобода.

"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность его выезда за границу на лечение. Могли и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом", - цитирует Путина телеканал "Дождь".

Навального отравили в России в конце августа. Сейчас политик проходит реабилитацию в Германии. По данным немецких властей, Навального отравили боевым отравляющим веществом «Новичок» российской разработки.

Лаборатории трех европейских стран и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нашли в анализах Алексея Навального следы этого вещества.

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