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Espreso.tvОбществоПутин впервые высказался об отравлении Навального

Путин впервые высказался об отравлении Навального

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Валдай» 22 октября, впервые прокомментировал отравление российского оппозиционера Алексея Навального

Путин, как и раньше, не произносил имя политика, называя его "фигурантом" и "гражданином".

Как заявил Путин, если бы власти действительно хотели отравить Навального, то его бы не выпустили на лечение в Германию. Президент России заявил, что лично дал поручение Генпрокуратуре проверить возможность отправки оппозиционера за границу, сообщает Радио Свобода.

"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность его выезда за границу на лечение. Могли и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом", - цитирует Путина телеканал "Дождь".

Навального отравили в России в конце августа. Сейчас политик проходит реабилитацию в Германии. По данным немецких властей, Навального отравили боевым отравляющим веществом «Новичок» российской разработки.

Лаборатории трех европейских стран и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нашли в анализах Алексея Навального следы этого вещества.

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