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Espreso.tvЭкономикаПресс-служба Константина Жеваго сообщает о потенциальном мошенничестве и коррупции со стороны руководства НАК "Нафтогаз Украины"

Пресс-служба Константина Жеваго сообщает о потенциальном мошенничестве и коррупции со стороны руководства НАК "Нафтогаз Украины"

Пресс-служба Константина Жеваго сообщает о потенциальном мошенничестве и коррупции со стороны руководства НАК "Нафтогаз Украины" и компании "Укртрансгаз" и настаивает, что любые мировые соглашения с компаниями-мошенниками угрожают потерей огромных средств, принадлежащих государству

Информация о намерениях НАК "Нафтогаз Украины" урегулировать давний спор путем мирового соглашения и передать в адрес компании "Укрэнергосбыт" 305 млн. кубометров газа (либо денежный эквивалент) появилась вчера в статье интернет-издания "Экономическая Правда". В материале указано, что компания-бенефициар этого спора якобы имеет отношение к К.Жеваго.

Речь идет о компании "Укрэнергосбыт", которая была мошенническим образом украдена у г-на Жеваго, незаконным рейдерским образом переоформлена на якобы нового собственника/бенефициара, который зарегистрирован на территории ДНР/ЛНР. Факт регистрации нового собственника/бенефициара на временно оккупированной территории Украины, к сожалению, не вызвал вопросов и подозрений только у коррумпированного руководства государственного газового монополиста НАК "Нафтогаз Украины". Не вызвал вопросов и факт незаконной последующей передачи прав требований от этой компании в адрес финкомпании "Фин-инвест". Юридическими консультантами К.Жеваго инициированы судебные разбирательства по вопросу возврата компании "Укрэнергосбыт" законным собственникам, которые длятся по сегодняшний день.

Незаконно завладев "Укрэнергосбытом", мошенники пытаются получить газ либо эквивалент стоимости газа в размере 2,3 млрд. гривен с государственной компании. На данный момент этим аферистам уже удалось добиться ареста счетов дочерней Нафтогазу компании «Укртрансгаз» и списать с них 226 млн. гривен. 

Последующими мошенническими действиями задолженность выше упомянутой компании была передана финкомпании "Фин-инвест", которая судя по всему находится в сговоре с руководителем и правлением НАК "Нафтогаз Украины". 

К.Жеваго не имел и не имеет отношения к преступной деятельности ни одной из структур, фигурирующих в данном споре, а также никогда не пытался и не пытается незаконно завладеть имуществом либо денежными средствами НАК "Нафтогаз Украины". Любые заявления касательно причастности г-на Жеваго к этому спору – не более, чем популизм, спекуляции и попытки прикрыться его именем в этой мошеннической сделке 

Юридические консультанты К.Жеваго уже обратились в правоохранительные органы, в частности Генеральную прокуратуру Украины, в Национальное антикоррупционное бюро Украины, в Службу безопасности Украины и в Министерство внутренних дел Украины с просьбой разобраться в ситуации, возбудить уголовные дела и не допустить мошенничества и коррупции со стороны руководства НАК «Нафтогаз Украины», а также привлечь к ответственности вовлеченных в мошенничество и коррупцию руководителей Нефтегаза и Укртрансгаза, а также руководителей и бенефициаров финкомпании "Фин-инвест".

 

«Мы также обращаемся к независимому Наблюдательному совету НАК «Нафтогаз Украины» не утверждать эти явно мошеннические сделки, т.к. в случае их согласования мы обратимся в Лондонский суд для отмены этих сделок и привлечения к ответственности членов Набсовета НАК «Нафтогаз Украины» за пособничество в мошенничестве. 

 

Денежные средства (либо активы), которые фигурируют в данном споре, были взяты в качестве займа у Банка «Финансы и Кредит» и должны быть возвращены государству в лице Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а не переданы мошенникам и рейдерам в лице Финансовой Компании «Фин-инвест» и ее бенефициара Игоря Воронова при содействии руководства НАК «Нафтогаз Украины» и коррумпированных сотрудников государственных органов», - добавили в пресс-службе К.Жеваго.  

 

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