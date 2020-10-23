Правительство планирует запустить на Донбассе троллейбусную линию длиной 48 км

23 октября, 2020, 10:36

Министерство финансов совместно с Донецкой облгосадминистрацией планируют запустить на Донбассе троллейбусную линию длиной 48 км

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Согласно сообщению, Минфин совместно с Донецкой областной администрацией ведет переговоры с международными финансовыми организациями о финансировании проекта организации троллейбусного сообщения между городами Краматорской агломерации, в которой сейчас проживает около 500 тыс. граждан.

Отмечается, что троллейбусная линия свяжет Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Общая протяженность маршрута составит 48 км.

По информации ведомства, между городами агломерации сейчас отсутствует качественное транспортное сообщение, хотя расстояние между ними довольно невелико: 3,5 км - от Славянска до Краматорска, 5,5 км - от Краматорска до Дружковки, 8 км - от Дружковки до Константиновки.

В проект также будут интегрированы действующие городские троллейбусные сети Краматорска и Славянска. В перспективе новую сеть предлагается продолжить до города Святогорска.

По словам заместителя министра финансов Александра Кавы, представители Европейского инвестиционного банка выразили свою заинтересованность этим проектом.

"Исторически сложилось, что города Северного Донбасса являются плотной агломерацией, жители которой, а это более полумиллиона граждан, ежедневно вынуждены ездить из одного города в другой на работу, учебу, по делам. Сегодня между Славянском, Краматорском и Константиновкой нет надежного и качественного междугородного пассажирского сообщения. Организация перевозок осуществляется частными перевозчиками на так называемых маршрутках. Мы сегодня работаем над организацией троллейбусного движения, которое свяжет все четыре города экологически чистым, безопасным, удобным и доступным видом транспорта", - цитирует пресс-служба слова Кавы.

Кроме того, по его словам, создание государством качественного сервиса для граждан, проживающих в прилегающих к временно неподконтрольным Украине территориям Донецкой и Луганской областей, является одним из важных элементов программы реинтеграции Донбасса.

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