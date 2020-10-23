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Espreso.tvОбществоПорошенко: В Украине есть еще один вирус - Зе-19, который поразил "зеленую" власть

Порошенко: В Украине есть еще один вирус - Зе-19, который поразил "зеленую" власть


фото: Facebook Петра Порошенка
Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил, что в Украине есть еще один "вирус", который можно назвать "Зе-19"

Об этом он сказал во время совместного марафона трех телеканалов, передает Еспресо.TV.

"У нас есть еще один очень страшный вирус, кроме COVID-19. И называется этот вирус, я сейчас объехал всю Украину, могу отметить, потому что об этом говорят люди - Зе-19 или Зеленский - 19. И это вирус, который поразил "зеленую" власть - вирус некомпетентности, дилетантства, коррупции, вирус того, что они хотят купить голоса и тратили средства коронавирусного фонда (66 млрд) ", - сказал Порошенко.

Он отметил, что власть тратила средства на "асфальт", вместо того, чтобы купить маски.

"Закапывали деньги в землю для того, чтобы иметь возможность подъехать и снять видео господину Зеленскому", - сказал Порошенко.

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