Порошенко: В Украине есть еще один вирус - Зе-19, который поразил "зеленую" власть
Об этом он сказал во время совместного марафона трех телеканалов, передает Еспресо.TV.
"У нас есть еще один очень страшный вирус, кроме COVID-19. И называется этот вирус, я сейчас объехал всю Украину, могу отметить, потому что об этом говорят люди - Зе-19 или Зеленский - 19. И это вирус, который поразил "зеленую" власть - вирус некомпетентности, дилетантства, коррупции, вирус того, что они хотят купить голоса и тратили средства коронавирусного фонда (66 млрд) ", - сказал Порошенко.
Он отметил, что власть тратила средства на "асфальт", вместо того, чтобы купить маски.
"Закапывали деньги в землю для того, чтобы иметь возможность подъехать и снять видео господину Зеленскому", - сказал Порошенко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-