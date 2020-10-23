Порошенко: Каждый украинец имеет право бесплатно получить маску от государства
23 октября, 2020, 20:25
Пятый президент Петр Порошенко заявил, что каждый гражданин Украины имеет право на получение бесплатной маски от государства
Об этом он заявил во время телемарафона трех телеканалов, передает Еспресо.TV.
"Каждый украинец имеет право от власти бесплатно получить средства защиты, маску. Маски должны производить мы внутри страны. А это нужно было полтора-два месяца, чтобы наладить и обеспечить. Вместо этого, что сделала власть? В январе-феврале она сотни тонн масок миллионы масок вывезла за границу. Продала по 1 грн, а уже через два месяца продавала в аптеках, не найдешь маски дешевле 18 грн. 1 грн и 18 грн - положили разницу себе в карман ", - отметил Порошенко.
- Напомним, Порошенко заявил, что украинские больницы не обеспечены лекарствами, средствами индивидуальной защиты, пульсоксиметрами, аппаратами кислорода и ИВЛ для больных коронавирусом и за это несет ответственность власть .
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