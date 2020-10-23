Порошенко: Каждый украинец имеет право бесплатно получить маску от государства

23 октября, 2020, 20:25

Об этом он заявил во время телемарафона трех телеканалов, передает Еспресо.TV.

"Каждый украинец имеет право от власти бесплатно получить средства защиты, маску. Маски должны производить мы внутри страны. А это нужно было полтора-два месяца, чтобы наладить и обеспечить. Вместо этого, что сделала власть? В январе-феврале она сотни тонн масок миллионы масок вывезла за границу. Продала по 1 грн, а уже через два месяца продавала в аптеках, не найдешь маски дешевле 18 грн. 1 грн и 18 грн - положили разницу себе в карман ", - отметил Порошенко.

Напомним, Порошенко заявил, что украинские больницы не обеспечены лекарствами, средствами индивидуальной защиты, пульсоксиметрами, аппаратами кислорода и ИВЛ для больных коронавирусом и за это несет ответственность власть .

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