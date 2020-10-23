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Espreso.tvОбществоПолиция задержала студента, который осквернил памятник Небесной Сотне

Полиция задержала студента, который осквернил памятник Небесной Сотне


фото: ukrgeroes
По подозрению в осквернении на Аллее Героев Небесной Сотни полиция задержали 21-летнего студента

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В результате розысков по подозрению в совершении правонарушения задержали 21-летнего студента 3-го курса одного из вузов столицы. Задержанный пояснил, что справил нужду на памятник, тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Возбуждено дело по статье "хулиганство".

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