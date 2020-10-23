Полиция задержала студента, который осквернил памятник Небесной Сотне
23 октября, 2020, 12:07
По подозрению в осквернении на Аллее Героев Небесной Сотни полиция задержали 21-летнего студента
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
В результате розысков по подозрению в совершении правонарушения задержали 21-летнего студента 3-го курса одного из вузов столицы. Задержанный пояснил, что справил нужду на памятник, тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Возбуждено дело по статье "хулиганство".
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