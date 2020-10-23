Поляки объявили заявку на матч против сборной Украины по футболу

23 октября, 2020, 21:12

Тренерский штаб национальной команды Польши вызвал 28 футболистов на матч против сборной Украины

Об этом сообщает официальный сайт Польской федерации футбола.

В список вызванных попал и защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера.

Команду Ежи Бженчека в ноябре ждут два поединка Лиги наций - против Италии и Нидерландов, а 11 ноября поляки встретятся в товарищеском матче с Украиной.

Заявка сборной Польши по футболу

Вратари: Бартломей Дронговский ( "Фиорентина"), Лукаш Фабианьски ( "Вест Хэм"), Лукаш Скорупски ( "Болонья"), Войцех Щенсны ( "Ювентус").

Защитники: Томаш Кендзера ( "Динамо" Киев), Ян Беднарек ( "Саутгемптон"), Бартош Берешиньски ( "Сампдория"), Аркадиуш Реца ( "Кротоне"), Павел Бохневич ( "Гурник"), Мацей Рыбус ( "Локомотив" Москва ), Глик ( "Беневенто"), Себастьян Валюкевич ( "Кальяри"), Роберт гумно ( "Аугсбург").

Полузащитники: Яцек гуральского ( "Кайрат"), Матеуш Клих ( "Лидс"), Камил Гросицки ( "Вест Бромвич"), Гжегож Криховяк ( "Локомотив" Москва), Камил Юзвяк ( "Лех"), Себастьян Шимански ( "Динамо" Москва), Якуб Каминьски ( "Лех"), Дамян Кандзьор ( "Эйбар"), Якуб Модер ( "Лех"), Кароль Линетт ( "Сампдория"), Михал Карбовник ( "Легия"), Петр Зелиньски ( "Наполи") .

Нападающие: Роберт Левандовски ( "Бавария"), Кшиштоф Пйонтек ( "Герта"), Милик ( "Наполи").

13 октября во 4-м туре Лиги наций сборная Украины победила Испанию со счетом 1: 0 .

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