Почти половину предприятий Укроборонпрома сделают частными и акционерными - Уруский

23 октября, 2020, 14:44

Более 60 из 137 предприятий концерна "Укроборонпром" будут корпоратизированы

Об этом сказал вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, передает Укринформ.

"Более 60 предприятий составят будущее лицо оборонно-промышленного комплекса Украины, все они будут корпоратизированы. Преобразованы из государственных и казенных предприятий в частные и акционерные общества", - сказал он.

Планируется создать 9 холдинговых компаний по направлениям: бронетанковая техника, радарные системы, морские системы, высокоточное вооружение, боеприпасы, авиаремонтные сисиемы. Эти шесть холдинговых компаний войдут в состав государственного холдинга с предварительным названием "Оборонительные системы Украины".

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Три другие холдинговые компании - "Антонов", авиационных двигателей и ракетно-технический центр "Южный" - войдут в состав второго государственного холдинга "Аэрокосмические системы Украины".

В них будет внедрена корпоративная система управления. То есть и в одной, и в другой холдинговой компании будет независимый наблюдательный совет.

"Сто процентов акций пока останутся в государстве, управлять этими акциями будут государственные холдинговые компании", - уточнил вице-премьер.

По его словам, 19 убыточных предприятий передадут в Фонд государственного имущества.

"Есть и предприятия, которые не имеют заказов, но имеют серьезные активы. Такие предприятия нужно продать, а деньги направить в оборонительный фонд", - сказал Уруский.