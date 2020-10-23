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Espreso.tvОбществоПетр Порошенко представил главные вопросы безопасности задача для Украины: дорожная карта, ускорение интеграции в НАТО и ЕС, усиление санкций против России

Петр Порошенко представил главные вопросы безопасности задача для Украины: дорожная карта, ускорение интеграции в НАТО и ЕС, усиление санкций против России

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" во время выступления на Специальном форуме безопасности в Киеве представил четкие рекомендации по укреплению позиций Украины в противостоянии со страной-агрессором

Об этом пишет пресс-служба партии "ЕС".

"Что надо делать именно сейчас, без шуток, пиара, перетягивания историй успеха других на свой собственный счет? Я готов любому отдать пальму первенства. Главное - сохранить Украину, победить врага, объединить и держать сцементированной государство", - отметил Порошенко.

 

"Во-первых, чрезвычайно важна внутренняя сплоченность, единство, доверие со стороны партнеров. Во-вторых, жизненно важно удвоить темпы нашей интеграции в европейское и евроатлантического сообщества. Хотя сейчас Украина топчется на месте. Ведь это требование Конституции, которое мы совместно сделали в 2019 году ", - напомнил пятый президент.

"В-третьих, усилить координацию усилий с международными партнерами и выходить против Российской Федерации с объединенной четкой позицией всей нашей коалиции. Стоит готовиться к тому, что РФ сейчас готова к свертыванию диалога с Западом. Россия будет становиться все менее сговорчивой, поэтому быстрых результатов не будет, и не надо обманывать людей ", - предостерегает Петр Порошенко .

Он выразил надежду, что после президентских выборов к мирному процессу активно подключатся Соединенные Штаты Америки. "В частности, будет назначен спецпредставитель США по вопросам Украины - нового Курта Волкера. Я хочу воспользоваться возможностью и очень поблагодарить его за ту роль, которую он играл", - отметил Порошенко.

"Следует возобновить переговоры по дорожной карты Минских соглашений. Настаивать на выводе российских войск и оружия с территории Украины, восстановление контроля над границей, начала миротворческой миссии ООН. В 2017 году мы, наконец, получили согласие всех участников процесса. Граница на первом этапе должна быть перекрыт миротворцами с мандатом Совета Безопасности ООН ", - убежден лидер "Европейской Солидарности".

"Надо усиливать режим санкций против России. Требуется дальнейшее укрепление нашей устойчивости в отпора российской агрессии: обеспечить успех в реализации реформ, в частности в сфере верховенства права, антикоррупционной политики, финансово-экономической стабильности; независимость СБУ, конкурсы при формировании государственной службы. Все, что сейчас "зеленая власть" разрушила ", - отмечает Порошенко.

"Нужно оборонное летальное оружие для перевооружения и усиления армии. Не надо ограничиваться Джавелинами и турецкими боевыми дронами, которые были закуплены нашей командой. Надо перейти к усилению противовоздушной обороны, к закупке ЗРК Пэтриот, так что надо быть готовым к воздушному удару РФ. Нам нужно высокоточное вооружение, средства радиоэлектронной борьбы ", - отмечает пятый президент.

Порошенко также призвал усилить меры кибербезопасности, остановить антиукраинские проекты вроде Северного потока-2 и продвигать международное признание Православной церкви Украины.

"Только вместе, только вместе мы сможем преодолеть современные вызовы, сделать Украину сильной и обеспечить фантастическое развитие нашего государства", - резюмировал Петр Порошенко .

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