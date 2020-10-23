Партия "За майбутне" вручила Зеленскому полмиллиона подписей за отставку Степанова

"От имени людей мы говорим правду президенту. Господин президент, помните, на вас — наибольшая ответственность. Потому степановы приходят и уходят, а глава государства отвечает перед своим народом и перед будущими поколениями... Мы хотим, чтобы вы определились, с кем вы: с Украиной или с министром Степановым? Если с Украиной, то уже сегодня-завтра этот министр должен уйти в отставку! А СНБО на внеочередном заседании должна оценить реальное состояние борьбы с коронавирусом. Оценить и разработать действенные шаги для преодоления эпидемии", — прокомментировала передачу подписей руководительница Женского движения партии "За майбутне" Ирина Суслова.