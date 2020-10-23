Оккупанты блокируют проезд через КПВВ Марьинка, - Госпогранслужба

23 октября, 2020, 16:59

Российские вооруженные формирования полностью заблокировали контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка"

Об этом сообщает Госпогранслужба .

"Контрольные пункты "Марьинка" и "Новотроицкое" продолжают функционировать по осеннему графику, ежедневно с 07.00 до 18.30. Однако движение этими дорожными коридорами заблокировано со стороны российских вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю движение дорожный коридор "Донецк - Мариуполь" оккупанты разблокировали в понедельник и пятницу. В эти дни через КПВВ "Новотроицкое" 160 граждан и 53 транспортных средств попали на контролируемую территорию, одновременно 162 гражданина и 35 транспортных средств проехали на временно оккупированный Донбасс.

Сегодня, 23 октября, по состоянию на 13.45, линию разграничения в этом контрольном пункте пересекло 114 граждан и 18 транспортных средств.

В свою очередь из КПВВ "Марьинка" пропуск не осуществлялся. Оккупанты полностью заблокировали движение в рамках этого дорожного коридора.

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