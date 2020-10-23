ОДКБ не будет помогать армянам в Карабахе, - МИД России
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, передает ВВС.
"ОДКБ помогает своим государствам-членам в определенных ситуациях, когда есть явная агрессия. Пока речь идет о Нагорном Карабахе, который не является признанным самими же армянами частью своей территории и не может быть, вероятно, признан, некорректно говорить о привлечении оборонного потенциала ОДКБ" , - заявил он журналистам.
Отметим, что в созданную Россией Организацию договора о коллективной безопасности входят, кроме России и Армении, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
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- Напомним, что ранее премьер Армении выступил за введение российских миротворцев в Карабах.
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