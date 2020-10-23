ОДКБ не будет помогать армянам в Карабахе, - МИД России

23 октября, 2020, 21:55

Организация договора коллективной безопасности, которую создала Россия и в которую входит Армения, не будет помогать непризнанной Нагорно-Карабахской республике в войне с Азербайджаном

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, передает ВВС.

"ОДКБ помогает своим государствам-членам в определенных ситуациях, когда есть явная агрессия. Пока речь идет о Нагорном Карабахе, который не является признанным самими же армянами частью своей территории и не может быть, вероятно, признан, некорректно говорить о привлечении оборонного потенциала ОДКБ" , - заявил он журналистам.

Отметим, что в созданную Россией Организацию договора о коллективной безопасности входят, кроме России и Армении, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

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