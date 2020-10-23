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Espreso.tvОбществоНи один избирательный участок не обеспечен измерителями температуры и дезинфекторами, - Денисова

Ни один избирательный участок не обеспечен измерителями температуры и дезинфекторами, - Денисова


фото: censor.net
На утро 23 октября ни один избирательный участок не обеспечили приборами для температурного скрининга и дезинфекторами

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день ни один участок не обеспечен (температурным, - ред.) скринингом и дезинфицирующими растворами", - сообщила Денисова.

По ее словам, на избирательных участках уверяют, что в пятницу они будут обеспечены всем необходимым.

Денисова сообщила, что в день выборов ее представители будут мониторить ситуацию на участках на предмет соблюдения эпидемиологических правил.

"Мы будем проверять 25 октября, как реализуются карантинные меры, чтобы человек попадал на участок только в маске, чтобы безусловно был скрининг температурный", - сказала Денисова.

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Источник: https://censor.net/ua/n3226587

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