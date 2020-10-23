Ни один избирательный участок не обеспечен измерителями температуры и дезинфекторами, - Денисова
Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день ни один участок не обеспечен (температурным, - ред.) скринингом и дезинфицирующими растворами", - сообщила Денисова.
По ее словам, на избирательных участках уверяют, что в пятницу они будут обеспечены всем необходимым.
Денисова сообщила, что в день выборов ее представители будут мониторить ситуацию на участках на предмет соблюдения эпидемиологических правил.
"Мы будем проверять 25 октября, как реализуются карантинные меры, чтобы человек попадал на участок только в маске, чтобы безусловно был скрининг температурный", - сказала Денисова.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
-
Читайте также
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула