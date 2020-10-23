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Espreso.tvОбщество«Не предоставляется лечение": фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" заявил о большом количестве больных в СИЗО Симферополя

«Не предоставляется лечение": фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" заявил о большом количестве больных в СИЗО Симферополя

Фигурант второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Энвер Аметов сообщил о "нечеловеческих условиях в следственном изоляторе, в связи с чем там появилось очень много больных"

Об этом рассказал его адвокат Эмиль Курбединов, сообщает Крымская солидарность.

"Администрация СИЗО не реагирует на жалобы, скорую помощь не вызывает, в том числе при наличии температуры больному не предоставляется лечение", - рассказывает адвокат.

Он добавил, что график мероприятий утомителен.

"Один раз в неделю им дают привести себя в порядок в следственном изоляторе, 6 дней в неделю их вывозят в ФСБ для ознакомления. В 5:00 утра встал, в 10-11 часов ночи только вернулся в свою камеру. Это изнурительный график, и я думаю, суд должен был обратить на это внимание", - добавил Курбединов.

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