Нардепы-"слуги" в зоне ООС спрашивали военных о возможности отказа от оккупированных территорий, - волонтер Рымарук

23 октября, 2020, 11:06

Волонтер благотворительного фонда поддержки военнослужащих на фронте "Вернись живым" Андрей Рымарук заявил, что народные депутаты от "Слуги народа" во время поездки в зону Операции Объединенных сил расспрашивали бойцов об отношении к перспективе отказаться от оккупированных Россией территорий

Об этом Рымарук сказал в эфире "Радио Донбасс. Реалии", передает "Радио Свобода".

"Ребятам очень сильно не понравились мирные инициативы, вбросы, вопросы некоторых народных депутатов о Донбассе: "Если мы откажемся?"," Если мы здесь просто построим границу?» Такое было лайтовое прощупывание: "Как вы отнесетесь к тому, если здесь будет Приднестровье?" Они услышали очень много интересного в свой адрес", - сказал Рымарук.

При этом волонтер отметил, что впервые об идее отказаться от оккупированных территорий услышал от президента Украины Владимира Зеленского.

"Первый раз идею об отделении оккупированной территории я услышал от Владимира Зеленского на встрече с лидерами ветеранских движений в Администрации президента в прошлом году, после разведения в районе Золотого. Цитирую его дословно: "Я не исключаю того, что нам придется отказаться от этой территории, если мы не договоримся. И Генеральный штаб уже получил задание, сколько времени им понадобится, чтобы выкопать 50-метровый ров и наполнить его водой". Я процитировал все, что услышал лично", - рассказал Рымарук.

Напомним, ряд народных депутатов от "Слуги народа" совершили поездку в зону Операции Объединенных сил.

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