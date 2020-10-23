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Espreso.tvЭкономикаНа Закарпатье возобновило работу единственное в Украине золотодобывающее предприятие

На Закарпатье возобновило работу единственное в Украине золотодобывающее предприятие

Золотой рудник в селе Мужиево на Закарпатье заработал после пятнадцати лет простоя

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской государственной областной администрации.

Согласно сообщению, золотой рудник в селе Мужиево заработал после 15 лет простоя. Сейчас здесь работает обогатительная фабрика Avellana Gold.

"Месторождение золота с утвержденными запасами в с. Мужиево позволяет Украине иметь статус золотодобывающей страны", - отметили в пресс-службе.

По словам председателя Закарпатской облгосадминистрации Алексея Петрова, начало работы предприятия - это, прежде всего, поступление дополнительных инвестиций в бюджет общины и создание новых рабочих мест.

"Мы поддержали иностранного инвестора и запуск проекта по добыче золота и полиметаллов, находящихся на территории Мужиевского месторождения. Последний раз предприятие запускали в 2005 году, оно обанкротилось, поэтому никаких производственных процессов здесь не происходило", - цитирует пресс-служба слова Петрова.

Он добавил, что проект имеет экологическую составляющую - позволит избавиться от около 130 тыс. тонн отвалов, которые создают проблемы окружающей среде региона.

Отмечается, что предприятие будет перерабатывать 500 тыс. тонн руды в год и платить 250 млн грн налогов. Металла с этой продукции будет достаточно для производства 300 тыс. аккумуляторов в год, что позволит перекрыть потребности страны в импорте цинка.

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