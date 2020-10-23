На Закарпатье трое мужчин предлагали избирателям по 1000 грн за голос

23 октября, 2020, 22:29

На Закарпатье полиция задержала группу лиц, причастную к подкупу избирателей

Об этом сообщает пресс-центр полиции Закарпатской области.

23 октября, около 20 часов работники полиции Закарпатья совместно с сотрудниками управления СБУ и при процессуальном руководстве прокуратуры разоблачили группу лиц на подкупе избирателей.

Установлено, что трое жителей Межгорья предлагали избирателям денежные средства в сумме 1000 грн за один голос в пользу определенного кандидата на главу одной из ОТО.

Правоохранителям удалось предотвратить попытку фальсификации. Их задержали непосредственно во время передачи средств в одном из ресторанов.

Следователи полиции проводят досудебное расследование по статье 160 Уголовного кодекса Украины (Подкуп избирателя, участника референдума).

На Закарпатье полиция задержала группу лиц, причастную к подкупу избирателей Сегодня, 23 октября, около 20 часов ... Опубликовано Полиция Закарпатской области пятнице, 23 Октября 2020