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Espreso.tvОбществоНа Ривненщине во время пожара в доме погибли 3 человека

На Ривненщине во время пожара в доме погибли 3 человека

В Ровенской области во время пожара в частном доме погибли три человека

Об этом сообщает ГСЧС.

"23 октября в 00:12 в с. Переброды Дубровицкого района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 3:55 пожар был ликвидирован.

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