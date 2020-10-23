На Ривненщине во время пожара в доме погибли 3 человека

23 октября, 2020, 10:18

В Ровенской области во время пожара в частном доме погибли три человека

Об этом сообщает ГСЧС.

"23 октября в 00:12 в с. Переброды Дубровицкого района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 3:55 пожар был ликвидирован.