На Ривненщине во время пожара в доме погибли 3 человека
23 октября, 2020, 10:18
В Ровенской области во время пожара в частном доме погибли три человека
Об этом сообщает ГСЧС.
"23 октября в 00:12 в с. Переброды Дубровицкого района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 3:55 пожар был ликвидирован.
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