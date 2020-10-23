На Полтавщине мафиозные кланы хотят использовать местные бюджеты не для развития региона, а для собственного обогащения, - Княжицкий
Об этом он заявил во время телемарафона трех телеканалов, передает Еспресо.TV.
По словам Княжицкого, Полтавская область имеет богатые местные бюджеты и за доступ к этим бюджетам ведется огромная борьба.
"Борьба ведется между местными кланами, которые представлены местными партиями и не представлены на общенациональном уровне, с одной стороны. С другой стороны, пророссийские силы толкались и рвутся во все органы власти на всех уровнях и происходит то, что эти местные мафиозные кланы расставляют своих людей в том числе и в общенациональные политические силы, которые якобы продают им франшизу. Таким образом ведется борьба между мафиозными структурами и силами, которые борются за местные бюджеты, которые получили благодаря Блока Петра Порошенко и другим силам, которые входили в коалицию ", - подчеркнул Княжицкий.
Княжицкий отметил, что сейчас "мафиозные кланы" хотят использовать средства местных бюджетов не для развития регионов, а для собственного обогащения.
- Напомним, в Кременчуге ТИК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.
- Впоследствии, Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы.
- 6 октября народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий сообщил, что партия выиграла апелляционный суд по постановлению Кременчугской городской ТИК об отказе в регистрации списка. Нардеп отметил, что ТИК должна выполнить закон и зарегистрировать список "Европейской Солидарности" в Кременчугский городской совет.
- 8 октября Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала список "Европейской солидарности" на выборах в городской совет в Кременчуге.
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