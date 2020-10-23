На Полтавщине мафиозные кланы хотят использовать местные бюджеты не для развития региона, а для собственного обогащения, - Княжицкий

23 октября, 2020, 21:20

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил, что "местные мафиозные кланы" на Полтавщине ведут огромную борьбу за местные бюджеты, чтобы использовать их для собственного обогащения

Об этом он заявил во время телемарафона трех телеканалов, передает Еспресо.TV.

По словам Княжицкого, Полтавская область имеет богатые местные бюджеты и за доступ к этим бюджетам ведется огромная борьба.

"Борьба ведется между местными кланами, которые представлены местными партиями и не представлены на общенациональном уровне, с одной стороны. С другой стороны, пророссийские силы толкались и рвутся во все органы власти на всех уровнях и происходит то, что эти местные мафиозные кланы расставляют своих людей в том числе и в общенациональные политические силы, которые якобы продают им франшизу. Таким образом ведется борьба между мафиозными структурами и силами, которые борются за местные бюджеты, которые получили благодаря Блока Петра Порошенко и другим силам, которые входили в коалицию ", - подчеркнул Княжицкий.

Княжицкий отметил, что сейчас "мафиозные кланы" хотят использовать средства местных бюджетов не для развития регионов, а для собственного обогащения.

Напомним, в Кременчуге ТИК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.

Впоследствии, Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы.

6 октября народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий сообщил, что партия выиграла апелляционный суд по постановлению Кременчугской городской ТИК об отказе в регистрации списка. Нардеп отметил, что ТИК должна выполнить закон и зарегистрировать список "Европейской Солидарности" в Кременчугский городской совет.

8 октября Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала список "Европейской солидарности" на выборах в городской совет в Кременчуге.

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