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Espreso.tvОбществоМинистра иностранных дел Бельгии госпитализировали с COVID-19

Министра иностранных дел Бельгии госпитализировали с COVID-19

Вице-премьера и министра иностранных дел Бельгии Софи Вилмес госпитализировали после того, как у нее несколько дней назад обнаружили коронавирус (COVID-19)

Об этом VRT подтвердил ее представитель.

По его словам, Вилмес находится в реанимации, однако состояние ее здоровья считают стабильным.

Спикер добавил, что глава МИД Бельгии находится в сознании.

Отмечается, что всего несколько дней назад у министра подтвердили коронавирус.

Весной этого года Софи Вилмес возглавила правительство Бельгии. Уже осенью в новом правительстве она получила должность вице-премьера и министра иностранных дел страны.

В мире по состоянию на утро 23 октября зарегистрировано более 42 млн случаев заражения коронавирусом.

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