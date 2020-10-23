Министра иностранных дел Бельгии госпитализировали с COVID-19
23 октября, 2020, 13:50
Вице-премьера и министра иностранных дел Бельгии Софи Вилмес госпитализировали после того, как у нее несколько дней назад обнаружили коронавирус (COVID-19)
Об этом VRT подтвердил ее представитель.
По его словам, Вилмес находится в реанимации, однако состояние ее здоровья считают стабильным.
Спикер добавил, что глава МИД Бельгии находится в сознании.
Отмечается, что всего несколько дней назад у министра подтвердили коронавирус.
Весной этого года Софи Вилмес возглавила правительство Бельгии. Уже осенью в новом правительстве она получила должность вице-премьера и министра иностранных дел страны.
В мире по состоянию на утро 23 октября зарегистрировано более 42 млн случаев заражения коронавирусом.
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