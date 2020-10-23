Местные выборы на оккупированном Донбассе состоятся после обеспечения условий безопасности, - Резников
23 октября, 2020, 22:48
Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что местные выборы на оккупированных и прифронтовых территориях Донбасса состоятся после обеспечения условий безопасности
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".
"Как только по вопросам безопасности будет понятно, что там (на Донбассе - ред.) можно проводить выборы, то они там будут проведены и будут выбраны мэры", - сказал министр.
Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью европейскому изданию исключил проведение в этом году местных выборов на оккупированном Донбассе.
Кроме того, недавно Соединенные Штаты поддержали позицию украинской власти относительно проведения выборов в Донбассе после его деоккупации и восстановления контроля над границей с Россией.
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