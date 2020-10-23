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Espreso.tvОбществоМеняем прописку, чтобы проголосовать за конкретного кандидата, - первокурсники ХНУПС массово прописываются в центре Харькова

Меняем прописку, чтобы проголосовать за конкретного кандидата, - первокурсники ХНУПС массово прописываются в центре Харькова


фото: 2day.kh
Первокурсники Харьковского национального университета воздушных сил массово прописываются в центре Харькова за два дня до голосования

Об этом сообщает местное издание.

"21 и 22 октября в Дзержинский районный суд Харькова зачастили курсанты ХНУПС им. Кожедуба - как в форме, так и в гражданской одежде. Первокурсники приходили подавать заявления для изменения места голосования. Иногородние студенты решили голосовать на местных выборах, избирать мэра и депутатов горсовета и облсовета, хотя физически находятся в Харькове только месяц (из-за эпидемии вступительная кампания началась и завершилась позже)", - говорится в сообщении.

Согласно закону у избирателей есть право изменить избирательный адрес до 10 сентября. Затем, согласно Избирательного кодекса, внести уточнения и изменения в список избирателей глава, заместитель главы или секретарь участковой избирательной комиссии может на основании решения суда, сообщений органа ведения Государственного реестра избирателей по устранению кратного включения избирателя в список избирателей на этом избирательном участке. Такие изменения могут быть внесены до 18:00 последней субботы перед днем ​​голосования (24 октября).

Перед зданием суда студенты обсуждали происходящее.

"Не очень хотелось голосовать, но надо. Мы меняем прописку, чтобы проголосовать за конкретного кандидата", - сказали ребята.

Издание предполагает, что речь идет о начальнике вуза Александре Туринском. Он - восьмой номер в списках блока Светличной "Вместе!", а также первый номер партии среди кандидатов в областной совет на шестом округе (Шевченковский район).

Начальник университета отрицает применение админресурса. Говорит, что уже неделю его нет в вузе. Уйти в отпуск на время избирательной кампании он не смог из-за трагедии, которая произошла в Чугуеве 25 сентября. По словам Туринского, в суд пришли первокурсники, которые не успели прописаться в Харькове до нужного времени, и теперь, чтобы осуществить свое избирательное право, им нужно решение суда.

"Я вообще больше недели нахожусь в лечебном учреждении, в стационаре. За меня, соответственно, выполняет обязанности мой заместитель. Заместитель мой по работе с личным составом сообщал, что они заранее все подали, и ничего не сделали для того, чтобы прописать. Время, которое было определено для прописки, прошло и их прописали. Они приехали, будут пять лет здесь учиться, это нормальная практика. Это первый курс, по адресу университета прописываются. Я не помню сколько их там, не могу назвать цифру, сколько их по госзаказу набрали в этом году, это тайна ", - пояснил начальник университета.

Заместитель начальника вуза по морально-психологическому обеспечению Вячеслав Лукьяненко уточнил, что студенты первого курса только прибыли из полигона и сразу же пошли в суд.

"Они прописались, но для того, чтобы они попали в списки избирателей, они должны были прописаться до 10 октября. До 10 сентября могли поменять место регистрации, мы это право предоставили, те, кто пожелал, они поменяли. Те, кто не хотел, конечно, у нас нет никаких оснований менять, это и есть админресурс. Речь сейчас идет о ребятах первого курса, которые прибыли с полигона. Поэтому не все смогли технически прописаться до 10 октября, прописывались они и после 10 октября. То есть, они уже не попадают в списков, те, кто прописался после 10 октября. Те, кто прописался после 10 октября и изъявил желание голосовать, на данный момент единственный юридический шаг - через суд ", - рассказал Лукьяненко.

Сколько студентов из других городов примут участие в выборах мэра и харьковских депутатов, Лукьяненко также не смог уточнить.

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