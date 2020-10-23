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Espreso.tvСпортМалиновский в лучшей форме, - тренер "Аталанты" сравнил украинца и россиянина Миранчука

Малиновский в лучшей форме, - тренер "Аталанты" сравнил украинца и россиянина Миранчука


фото: Getty Images
Главный тренер итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини заявил, что Руслан Малиновский находится в лучшей форме, чем его конкурент россиянин Алексей Миранчук

Об этом сообщает Football Italia.

Малиновский готовится к 5-му туру Серии А, где "Аталанта" сыграет против "Сампдории".

"Сейчас Ламмерс готов лучше, чем Миранчук. На его счету уже два гола, и он сыграл больше матчей. Посмотрим, сможет ли он выйти на матч против "Сампдории". Миранчук отлично дебютировал, но сейчас он скорее игрок, который может выйти на замену. Руслан Малиновский в лучшей форме, и он готов играть ", - рассказал Гасперини.

Российский полузащитник Алексей Миранчук присоединился к "Аталанте" в прошлое межсезонье. В своем же дебютном матче отметился забитым мячом. Он конкурент украинцу Руслану Малиновскому на позиции хавбека.

В текущем сезоне на счету 27-летнего Руслана Малиновского 4 матча и 1 результативная передача. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 21 млн евро.

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