Лига Европы: как выглядит турнирная таблица группы "Зари" после 1-го тура
23 октября, 2020, 08:08
Луганская "Заря" с поражения начала групповой раунд Лиги Европы 2020/21
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После 1-го тура "Заря" занимает третье место в группе G и делит его с греческим АЕКом, который со счетом 3:0 проиграл португальской "Браге". "Лестер" после победы над украинцами (3:0) идет первым.
В следующем туре "Заря" примет "Брагу", а "Лестер" померяется силами с АЕКом.
- 22 октября в 1-м туре группового раунда английский "Лестер" победил луганскую "Зарю" со счетом 3:0.
- Итальянский "Наполи" проиграл нидерландскому "АЗ Алкмаар" со счетом 1:0.
- В параллельном матче леверкузенский "Байер" разгромил французскую "Ниццу" со счетом 6:2.
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