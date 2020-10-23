Лига Европы: как выглядит турнирная таблица группы "Зари" после 1-го тура

23 октября, 2020, 08:08

Луганская "Заря" с поражения начала групповой раунд Лиги Европы 2020/21

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После 1-го тура "Заря" занимает третье место в группе G и делит его с греческим АЕКом, который со счетом 3:0 проиграл португальской "Браге". "Лестер" после победы над украинцами (3:0) идет первым.

В следующем туре "Заря" примет "Брагу", а "Лестер" померяется силами с АЕКом.

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