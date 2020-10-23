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Espreso.tvСпортЛидер "Зари" рассказал, что тренер говорил футболистам после разгромного поражения в ЛЕ

Лидер "Зари" рассказал, что тренер говорил футболистам после разгромного поражения в ЛЕ


фото: Getty Images
Полузащитник луганской "Зари" Владлен Юрченко считает, что надо настраиваться на следующий матч, а не грустить из-за поражения "Лестеру" в Лиге Европы

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Главный тренер Виктор Скрипник призвал футболистов не переживать.

"Что сказал тренер? Чтобы не переживали. Надо настраиваться на следующий матч... Разбирать матч с "Лестером" будем позже", - рассказал Владлен Юрченко.

После 1-го тура "Заря" занимает последнюю строчку в группе G и делит ее с греческим АЕКом, который со счетом 3:0 проиграл португальской "Браге". "Лестер" после победы над украинцами идет первым.

В следующем туре "Заря" примет "Брагу", а "Лестер" померяется силами с АЕКом.

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