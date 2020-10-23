Курс валют: к концу недели гривня стабилизировалась к доллару и евро

23 октября, 2020, 09:24

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 23 октября 2020 года на отметке 28,27 грн/$

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По состоянию на 22 октября курс составлял 28,27 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 23 октября установлен на уровне 33,53 грн/евро. По состоянию на 22 октября курс составлял 33,43 грн/евро.

На наличном рынке 23 октября на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,33, продают - по 28,41 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,20 до 28,50 грн/$, продажи - в пределах 28,30-29,90 грн/$.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb