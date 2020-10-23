Коронавирус: казармы и спортивные арены через несколько недель могут переоборудовать в госпитали, - Арахамия
Об этом Арахамия заявил в эфире одного из телеканалов, передает Цензор.НЕТ .
"Те прогнозы, математические модели, которые показывают врачи-инфекционисты, они просто ужасны. И вполне возможно, что мы уже через несколько недель придем к тому, что все-таки эти спортивные арены, где проходят какие-то концерты, те же казармы, которые, возможно, придется освобождать, - станут этими госпиталями для изоляции, и так далее. Такие риски действительно существуют ", - сказал Арахамия.
"Слуга народа" призвал мэров и представителей местной власти не устраивать накануне выборов агитационные концерты и массовые мероприятия, потому что это в итоге может привести к протестам.
"В конце концов обычный народ на улице разбираться не будет, какая доля вашей вины, какая доля нашей вины. И будут абсолютно правы. И улица скажет свое", - отметил он.
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