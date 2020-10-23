Хорватия и Польша вновь в "красной" зоне: МЗ обновило списки стран по распространению COVID-19
23 октября, 2020, 15:58
Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зоны карантина из-за пандемии COVID-19
Об этом сообщила пресс-служба МЗ.
Отмечается, что с учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения, "красными" в настоящее время является 51 страна со 194 стран, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.
В частности, в "красную" зону попали Польша, Грузия, Хорватия, Румыния, Словакия и другие страны.
В "зеленой зоне" сейчас находятся 143 страны.
По 15 странам нет данных о заболеваемости COVID-19.
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