Хакер с пятой попытки сломал Twitter Трампа
Как передает Укринформ, об этом сообщает de Volkskrant .
По словам хакера, пароль от профиля Трампа - "maga2020!". То есть сокращением предвыборной фразы действующего президента "Make America Great Again!".
Геверс также сказал, что в аккаунте Трампа даже не было двухфакторной аутентификации.
Хакер не стал ничего писать в аккаунте президента, сделав только скриншоты в качестве доказательства того, что он действительно получил к нему доступ.
Хакер написал в администрацию соцсети, в ЦРУ, ФБР, Агентство по кибербезопасности США и ряд других ведомств, а также отправил письмо в Белый дом, посоветовав Трампу лучше защитить свой аккаунт.
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