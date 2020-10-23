Какую погоду ждать в выходные: прогноз от синоптика Натальи Диденко
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
"24-25 октября в большинстве областей Украины ожидается погода без осадков, лишь в субботу в северной части и на Харьковщине есть вероятность небольших дождей", - отметила синоптик.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, умеренный.
Температура воздуха в субботу в течение дня ожидается +12 °C...+18 °C, несколько ниже, + 11 °C...+ 14° C будет на Сумщине, на юге, ясно, теплее +16 °C ...+22 °C.
В воскресенье воздух посвежеет, столбики термометров опустятся на 2-4 °C.
"В Киеве завтра будет облачно, даже иногда немного с дождем, а вот в воскресенье ожидается прекрасная погода - сухо, с красивыми утренними туманами, днем - с солнышком", - отметила пани Диденко.
Температура воздуха в Киеве в субботу +16 °C, в воскресенье около +14 °C.
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