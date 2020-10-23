Грузия готова уже сейчас стать членом НАТО, Украина - нет, - американский генерал

23 октября, 2020, 15:35

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Грузия уже сейчас должна присоединиться к НАТО, тогда как Украина к этому еще не готова

Об этом Ходжес заявил в рамках своего участия в Киевском форуме-2020 в пятницу, сообщает Европейская правда .

"Я верю, что Грузия должна стать членом НАТО прямо сейчас. Для Украины это займет немного больше времени", - сказал Ходжес.

В то же время он выразил уверенность, что Украина наконец присоединится к Альянсу, "как несколько лет назад об этом говорил президент Буш".

Ходжес добавил, что Украина должна "пройти еще немного пути" и продолжать прилагать усилия, чтобы усилить свою интеграцию с НАТО.

В конце сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Грузию использовать все возможности для сближения с НАТО и ускорить подготовку к членству. Он назвал Грузию одним из важнейших партнеров НАТО, который способствует общей безопасности Альянса.

К этому времени призывы Грузии к членству в таких формулировках в риторике генсека Альянса не появлялись. При этом НАТО признает стремление Грузии к членству в Альянсе - так же как и в случае Украины.

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