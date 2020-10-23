Греция и Турция отменили военные учения в Средиземном море

23 октября, 2020, 19:40

Греция и Турция решили отменить военные учения в Средиземном море на следующей неделе

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Европейская правда".

"Я могу подтвердить, что Греция и Турция решили отменить военные учения, запланированные на следующей неделе. Я приветствую это решение, это очень желаемый шаг", - сказал генсек.

Он поблагодарил Анкару и Афины за конструктивный подход, который они продемонстрировали.

"Это поможет снизить риск инцидентов и может послужить основой для немецких усилий по решению территориальных спорам между двумя странами", - добавил Столтенберг.