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Espreso.tvМирГреция и Турция отменили военные учения в Средиземном море

Греция и Турция отменили военные учения в Средиземном море

Греция и Турция решили отменить военные учения в Средиземном море на следующей неделе

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Европейская правда".

"Я могу подтвердить, что Греция и Турция решили отменить военные учения, запланированные на следующей неделе. Я приветствую это решение, это очень желаемый шаг", - сказал генсек.

Он поблагодарил Анкару и Афины за конструктивный подход, который они продемонстрировали.

"Это поможет снизить риск инцидентов и может послужить основой для немецких усилий по решению территориальных спорам между двумя странами", - добавил Столтенберг.

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