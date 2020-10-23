Госэнергоэффективности и Минэнерго предлагают освободить производство биотоплива от налога СО2

23 октября, 2020, 12:11

Госэнергоэффективности совместно с Министерством энергетики и биоэнергетической ассоциацией разработали законопроект, который предусматривает освобождение предприятий, производящих энергию из биотоплива, от уплаты налога за выбросы СО2

Об этом сообщает Правительственный портал.

По словам заместителя председателя Госэнергоэффективности Юрия Шафаренко, в 2019 году Украина импортировала 14,3 млрд куб.м газа, за что было уплачено около $2,3 млрд. При этом предприятия теплокоммунэнерго в прошлом году потребили 7,4 млрд куб. м газа на $1,2 млрд.

"Учитывая значительный потенциал биоэнергетики, мы имеем все ресурсы, чтобы уменьшить импорт голубого топлива. Ведь каждая гигакалория тепловой энергии, произведенной из отечественного биотоплива, остается в экономике страны. Поэтому совместно с Минэнерго разработали целый ряд законопроектов, чтобы создать благоприятные условия для использования местных видов топлива. Один из них - освобождение биотоплива от налога на выбросы СО 2 ", - цитирует пресс-служба слова Шафаренко.

Отмечается, что на сегодня предприятия, которые генерируют энергию и сжигают биотопливо, являются плательщиками налога за СО 2 . Но это не соответствует мировой практике, поскольку биотопливо считается СО 2 -нейтральным топливом, ведь при его сжигании образуется столько двуокиси углерода, сколько было поглощено растениями во время роста.

В пресс-службе объяснили. что принятие разработанного законопроекта будет способствовать увеличению мощностей, производящих энергию из биотоплива; снижению цены на энергию из биомассы; привлечению иностранных и отечественных инвестиций в сферу производства энергии из возобновляемых источников; увеличению поступлений в бюджеты всех уровней, созданию дополнительных рабочих мест; приведению законодательства к общепринятым мировым практикам, выполнению международных обязательств, целей по обеспечению устойчивого развития.

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