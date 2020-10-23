Финансировались нардепами для участия в рейдерстве и протестах: СБУ задержала в Киевской области вооруженных "активистов"

23 октября, 2020, 17:58

На Киевщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников общественной организации, которую финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах, митингах и протестных акциях

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по данным досудебного следствия установлено, что объединение подконтрольное народному депутату и соглаве одной из действующих политических партий.

"Под видом спортивного объединения членов ОО по заказу руководства партии привлекали к силовым мерам во время рейдерских захватов, они участвовали в митингах и протестных акциях. Кроме того, по информации правоохранителей, контроль за деятельностью и финансирование осуществлял другой народный депутат от этой партии , который обладает местной охранной компанией ", - говорится в сообщении.

Так, оперативники спецслужбы установили, что участники объединения также контролировали сбыт наркотиков в регионе, хранили взрывчатку, оружие и боеприпасы.

В ходе проведенных обысков по адресам проживания фигурантов, правоохранители изъяли ручной гранатомет, граната РГО с запалом к ней, 7 самодельных взрывных устройств, пистолет "Шмайсер" калибра 9 мм, устройства для отстрела резиновых патронов, 70 патронов различного калибра, расфасованные наркотические средства, сим-карты нескольких мобильных операторов, телефоны, компьютерную технику.

В СБУ отметили, что двух участников группировки сотрудники спецслужбы задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по месту жительства, еще трое "активистов", которые скрываются от органов досудебного расследования, находятся в розыске.

Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступлений.

Фото: ssu.gov.ua

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