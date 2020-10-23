Фронтмена "Антител" Тополю вызвали в военкомат после сообщения о получении Хомчаком трех квартир, - Маруся Зверобой
Об этом Зверобой заявила в Facebook.
"Тарас Тополя, фронтмен группы "Антитела", повесил у себя пост о товарище Хомчаке, начальнике Генерального штаба ВСУ, который себе выписал уже третью служебную квартиру, и, говорят, что две предыдущие уже приватизированы им. В ответ на пост Тараса Тополи товарищ Хомчак поднял на ноги его военкомат, чтобы Тараса призвали в армию", - сказала Зверобой.
Военнослужащая подчеркнула, что Тополя в гражданской жизни занимается противодействием российской информационной агрессии, а также создает качественный украиноязычный музыкальный контент, способствует развитию украинской массовой культуры, и пожелала ему и в дальнейшем плодотворно работать в этой сфере.
"Тарас Тополя - это очень сильный боец на информационном поле, где огромная нехватка качественного украинского контента. Когда наши бойцы на фронте вместо качественного украинского контента слушают Потапа с Настей, которые штаны снимали перед Россией во время войны, когда брали их награды музыкальные, которым "какая разница", когда на этом растут наши бойцы, тогда они "какую разницу" и выбирают на выборах. Подготовка бойцов информационная чрезвычайно важна. В армии очень слабо с этим работали все это время, сегодня тем более никто с ними не работает. Что такое проиграть информационную войну, знает каждый из нас, потому что Донбасс и Крым у нас отжали фактически телевизором - мозги людям просто сломили и заср*ли", - сказала Зверобой.
Тарас Тополя после сообщения о квартирах Хомчака написал о намерении сделать трансляцию общения с представителями военкомата.
"Разочарован. Можно было придумать ответочку и поинтереснее. Какую-нибудь статью зарядить или блогера, что я типа уклонист, скрываюсь там на сценах, на радио всяких. Штож... как придут, сделаю вам стрим и шоу без карантина", - написал Тополя.
Тарас Тополя - молодежный посол UNICEF в Украине, волонтер. В 2014 году учредил благотворительный Фонд "Вільні ЮА", собиравший деньги на закупку медикаментов и средств защиты украинских военных, а также на помощь населению.
Как молодежный посол UNICEF проводил встречи с активной молодежью по всей стране, инициировал и вместе с волонтерами воплотил в жизнь масштабную выставку Ukraine Exist в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Разочарован. Можно было придумать ответочку и поинтереснее. Какую-нибудь статью зарядить или блогера, что я типа уклонист ...Опубликовано Тарас Тополя Четверг, 22 октября 2020 г.
- Напомним, волонтер благотворительного фонда поддержки военнослужащих на фронте "Вернись живым" Андрей Рымарук заявил, что поездка народных депутатов от "Слуги народа" в зону Операции Объединенных сил свидетельствует о недоверии властей к главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку.
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