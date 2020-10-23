Фронтмена "Антител" Тополю вызвали в военкомат после сообщения о получении Хомчаком трех квартир, - Маруся Зверобой

23 октября, 2020, 14:14

Военнослужащая Маруся Зверобой (Елена Самбул) заявила, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак после публикации сообщения о его квартирах певцом и волонтером Тарасом Тополей заставил военкомат, к которому приписан Тополя, призвать певца в армию

Об этом Зверобой заявила в Facebook.

"Тарас Тополя, фронтмен группы "Антитела", повесил у себя пост о товарище Хомчаке, начальнике Генерального штаба ВСУ, который себе выписал уже третью служебную квартиру, и, говорят, что две предыдущие уже приватизированы им. В ответ на пост Тараса Тополи товарищ Хомчак поднял на ноги его военкомат, чтобы Тараса призвали в армию", - сказала Зверобой.

Военнослужащая подчеркнула, что Тополя в гражданской жизни занимается противодействием российской информационной агрессии, а также создает качественный украиноязычный музыкальный контент, способствует развитию украинской массовой культуры, и пожелала ему и в дальнейшем плодотворно работать в этой сфере.

"Тарас Тополя - это очень сильный боец на информационном поле, где огромная нехватка качественного украинского контента. Когда наши бойцы на фронте вместо качественного украинского контента слушают Потапа с Настей, которые штаны снимали перед Россией во время войны, когда брали их награды музыкальные, которым "какая разница", когда на этом растут наши бойцы, тогда они "какую разницу" и выбирают на выборах. Подготовка бойцов информационная чрезвычайно важна. В армии очень слабо с этим работали все это время, сегодня тем более никто с ними не работает. Что такое проиграть информационную войну, знает каждый из нас, потому что Донбасс и Крым у нас отжали фактически телевизором - мозги людям просто сломили и заср*ли", - сказала Зверобой.

Тарас Тополя после сообщения о квартирах Хомчака написал о намерении сделать трансляцию общения с представителями военкомата.

"Разочарован. Можно было придумать ответочку и поинтереснее. Какую-нибудь статью зарядить или блогера, что я типа уклонист, скрываюсь там на сценах, на радио всяких. Штож... как придут, сделаю вам стрим и шоу без карантина", - написал Тополя.

Тарас Тополя - молодежный посол UNICEF в Украине, волонтер. В 2014 году учредил благотворительный Фонд "Вільні ЮА", собиравший деньги на закупку медикаментов и средств защиты украинских военных, а также на помощь населению.

Как молодежный посол UNICEF проводил встречи с активной молодежью по всей стране, инициировал и вместе с волонтерами воплотил в жизнь масштабную выставку Ukraine Exist в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Разочарован. Можно было придумать ответочку и поинтереснее. Какую-нибудь статью зарядить или блогера, что я типа уклонист ... Опубликовано Тарас Тополя Четверг, 22 октября 2020 г.

Напомним, волонтер благотворительного фонда поддержки военнослужащих на фронте "Вернись живым" Андрей Рымарук заявил, что поездка народных депутатов от "Слуги народа" в зону Операции Объединенных сил свидетельствует о недоверии властей к главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку.

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