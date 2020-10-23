Facebook и Twitter заблокировали украинского политолога, который помогал Джулиани собирать компромат на Байдена
Как сообщает Европейская правда, пока его аккуанты через поиск обеих соцсетей не находятся.
"Страница Facebook, на фото с которой неоднократно ссылались украинские СМИ (facebook.com/TelizhenkoAndr), недоступна. Twitter-страница Телиженко (Andrii Telizhenko @AndriyUkraineTe) теперь отображается с надписью "такого профиля не существует", а встроенные в публикации твиты Телиженко - «этот твит опубликовал профиль, которого больше не существует", - рассказали журналисты.
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США отозвал визу Телиженко.
Американские власти обвиняют украинского политолога в том, что он помогал адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джулиани во время его поездки в Киев в конце 2019 года собирать компромат против Джо Байдена.
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