Дело Маркива: итальянский суд может вынести решение в ноябре, - Аваков

Об этом он сказал во время видеовключения из Италии на специальном Киевском форуме, сообщает "Укринформ".

"Мы сегодня представили целую кучу доказательств, сформировали цели системные, разложенные по фактам группы доказательств, подтверждающие абсурдность обвинения, которое было выдвинуто против Виталия. Мы очень рассчитываем на справедливое правосудие и рассчитываем, что решение, которое будет объявлено, видимо, не сегодня, а в начале ноября, будет в пользу Виталия и очередной гибридный удар по Украине не произойдет ", - заявил Аваков.

По его словам, нет никаких сомнений в том, что эта ситуация является элементом гибридной войны, и то, что было инспирировано в 2015 году российскими пропагандистами и подхвачено "кем-то во Франции и Италии", вылилось в процесс против украинского солдата.

Однако, отметил министр, за последний год ситуация в итальянских СМИ серьезно изменилась.

"Вышел документальный фильм о ситуации с делом Маркива, который был сделан итальянскими журналистами на основе выводов итальянских экспертов, и это очень сильно поколебало обстановку вокруг этого дела здесь, в Италии. И мы видим внимание итальянской прессы, в том числе здесь сегодня - несколько ведущих изданий, которые были и на прошлом заседании. Думаю, то, что мы делаем и что доказываем свою позицию, - это очень важно и значимо ", - отметил Аваков и отметил, что Украина "своего солдата не покинет в любом случае".

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