Боголюбов просит суд вернуть ему треть акций ПриватБанка

23 октября, 2020, 15:31

Бывший акционер ныне государственного ПриватБанка Геннадий Боголюбов 15 октября обратился в Хозяйственный суд Киева с иском к Кабинету министров и ПриватБанку о истребовании из собственности государства в его пользу 33,2525% банка

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Согласно исковым требованиям, Боголюбов просит суд обязать Укрэксимбанк выполнить депозитарную операции по списанию со счета в ценных бумагах Украины 25,24 млн простых именных акций на его счет в депозитарном учреждении "Солид Днепр", а также обязать последнее выполнить зачисление этих акций на соответствующий счет.

Отмечается, что суд 20 октября решил оставить без движения соответствующий иск бывшего акционера ПриватБанка за отсутствия документов, подтверждающих обстоятельства, на которых основаны исковые требования, свидетельства об уплате судебного сбора, а также доказательства направления истцом ответчику копии искового заявления с приобщенными к нему документами. Указывается, что на устранение этих недостатков суд предоставил Боголюбову пять дней.

В издании отметили, что аналогичные вердикты по таким же причинам суд вынес по двум другим искам, в которых Боголюбов просит суд признать недействительным с момента заключения договора купли-продажи им акции при национализации и определить размер уставного капитала ПриватБанка на уровне 21,26 млрд грн, или 75,92 млн простых именных акций номинальной стоимостью 280 грн и долю Боголюбова в нем в размере 33,2525%.

В издании напомнили, что 15 октября Боголюбов подал четвертый иск к государству в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Кабмина, в предмете которого указывается "о признании права собственности". Информация о его рассмотрении пока отсутствует в едином реестре судебных решений.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Национального банка Украины и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых тогда был Валерий Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации банка и влило в его капитал более 155 млрд грн.

Согласно отчету ПриватБанка по итогам его деятельности в первом полугодии, размер уставного капитала составляет 206, 06 млрд грн, что соответствует 735, 93 млн простых акций номинальной стоимостью 280 грн, 100% которых принадлежит государству Украина.

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