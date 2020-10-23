Авиакатастрофа под Чугуевом: начальника университета отстранили от исполнения обязанностей, - глава Харьковской ОГА

23 октября, 2020, 20:37

Генерал-майора Александра Туринского отстранили от исполнения обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба приказом министра обороны Украины

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в Telegram.

"Убежден, что виновные в этой трагедии должны быть названы и наказаны украинским судом. Так не должно быть, чтобы виновные в гибели наших курсантов и офицеров избежали ответственности и справедливого наказания за свои поступки или бездействие", - написал Кучер.

Туринского отстранили до окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы самолета АН-26Ш под Чугуевом.

Напомним, что первокурсники Харьковского национального университета воздушных сил массово прописываются в центре Харькова за два дня до голосования на местных выборах.

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