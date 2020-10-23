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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа Ан-26 в Харьковской области: отчет озвучат на следующей неделе, - Уруский

Авиакатастрофа Ан-26 в Харьковской области: отчет озвучат на следующей неделе, - Уруский

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы Ан-26 озвучит отчет на следующей неделе на заседании Кабмина

Об этом заявил на брифинге председатель комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает РБК-Украина.

По его словам, все, что он может сказать, это то, что причины установлены.

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"Комиссия проведет свой доклад на следующей неделе на заседании правительства. После чего будет организован брифинг для журналистов, где мы подробно обо всем расскажем", - заявил он.

Уруский сказал, что об этом расскажут "в среду или четверг".

  • Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев - Харьков - Должанский возле военного аэропорта Чугуева, Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту предварительно находились 27 человек - курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и экипаж из военнослужащих
  • Днем 26 сентября было официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил, за его жизнь борются медики. То есть это все 27 человек, находившихся в самолете в момент падения.
  • 30 сентября глава подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета ВР Ирина Верещук сообщила, что бортовые самописцы военного самолета АН-26, который на прошлой неделе разбился в Чугуеве на Харьковщине, расшифровали.
  • Министерство обороны выплатило компенсации семьям всех курсантов, погибших в авиакатастрофе самолета АН-26.

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