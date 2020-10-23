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Espreso.tvЭкономикаАМКУ разрешил Novus приобрести торговую сеть Billa

АМКУ разрешил Novus приобрести торговую сеть Billa

Антимонопольный комитет Украины разрешил группе Novus приобрести сеть супермаркетов Billa

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, АМКУ предоставил разрешение на приобретение компанией Consul Trade House UAB (группа Novus) доли в уставном капитале "Билла-Украина" у компании "Rewe International AG" в размере 100%.

Отмечается, что при рассмотрении заявления на концентрацию АМКУ установил, что компании проводят одновременную деятельность только на рынках розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами в сетях Киева, Борисполя и Ирпеня, а также предоставляют в аренду или субаренду коммерческую недвижимость под торговлю в Киеве.

Совокупные доли участников концентрации на этих рынках по результатам 2018 года и первого полугодия 2020 года составили 10-15% на рынках розничной торговли продовольственными товарами, менее 5% на рынках розничной торговли непродовольственными товарами и менее 5% на рынке предоставления в аренду или субаренду коммерческой недвижимости под торговлю.

Учитывая, что совокупные доли участников концентрации на задействованных рынках незначительны, АМКУ принял решение, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, поэтому предоставил соответствующее разрешение.

  • Напомним, 16 сентября стало известно, что единственный участник компании "Новус Украина" Consul Trade House UAB покупает 100% доли в уставном капитале украинской сети супермаркетов "Билла Украина".

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