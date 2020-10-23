Аэропорт "Борисполь" опроверг информацию про обыски в связи с разоблачением коррупции в топ менеджменте
Об этом сообщила пресс-лужба аэропорта "Борисполь".
"В настоящее время не подтверждается информация о проведении обысков в служебных помещениях государственного предприятия Международного аэропорта "Борисполь", а также об изъятии документов и личных вещей у топ-менеджеров аэропорта", - говорится в сообщении.
Вместе с тем отмечается, что в соответствии с постановлением о доступе к документам аэропорт "Борисполь" предоставляет информацию и копии документов по запросам правоохранительных органов, в том числе по строительству объектов инфраструктуры.
В пресс-службе подчеркнули, что администрация аэропорта способствует эффективной работе всех правоохранительных органов.
- Напомним, СБУ разоблачила "схему", организованную топ-менеджерами международного аэропорта "Борисполь" при закупке услуг по капитальному строительству объектов транспортной инфраструктуры.
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