Зеленский заявил, что откажется от президентской пенсии

22 октября, 2020, 19:41

Об этом он заявил в интервью журналистам четырех телеканалов, передает РБК-Украина.

"Я откажусь от президентской пенсии. Если людям не будет, что есть, то зачем мне такая пенсия?" - заявил президент.

Он отметил, что следующем году пенсия будет увеличена.

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