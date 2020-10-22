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Espreso.tvОбществоЗеленский заявил, что откажется от президентской пенсии

Зеленский заявил, что откажется от президентской пенсии


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отказаться от президентской пенсии

Об этом он заявил в интервью журналистам четырех телеканалов, передает РБК-Украина.

"Я откажусь от президентской пенсии. Если людям не будет, что есть, то зачем мне такая пенсия?" - заявил президент.

Он отметил, что следующем году пенсия будет увеличена.

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