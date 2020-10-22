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Espreso.tvОбществоЗеленский: Законопроект о референдуме готов ко второму чтению в Раде

Зеленский: Законопроект о референдуме готов ко второму чтению в Раде


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект о референдуме готов ко второму чтению в Верховной Раде

Об этом он заявил в интервью четырем телеканалам, передает ОПУ .

"Меня очень интересует и для меня важно мнение людей. Потому что народовластие - это то, что я обещал в своей предвыборной программе. Готов ко второму чтению проект закона о референдуме. Поэтому такие вопросы для меня очень важны лично. Я хочу почувствовать народ", - отметил Зеленский.

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