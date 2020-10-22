Зеленский: У Украины украли 5 млн гектаров земли

22 октября, 2020, 18:24

Об этом он заявил во время общения с журналистами четырех телеканалов, передает ОПГ .

По его словам, 2 млн гектаров, которые остались в госсобственности, были переданы в собственность объединенных территориальных громад для более эффективного распоряжения и получения дохода.

"Мы успели два миллиона гектаров моим указом передать. И теперь они будут отвечать за использование этой земли, за наполнение местного бюджета. И это правильно", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что за время независимости в стране были украдены 5 млн гектаров сельскохозяйственных земель.

"Мы сменили главу Госжгеокадастра, который сразу открыл все цифры - пять млн гектаров украли. Осталось чуть больше двух млн гектаров земель. Всего было семь млн гектаров. Где еще пять? Их украли", - сказал Зеленский.

По его словам, часть людей, причастных к хищению сельхозземель, и сейчас находится в Верховной Раде.

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