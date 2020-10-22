Зеленский отменил дисциплинарные батальоны в ВСУ
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Признать утратившим силу Указ Президента Украины от 5 апреля 1994 года № 139" Об утверждении Положения о дисциплинарном батальоне в Вооруженных Силах Украины ", - говорится в сообщении.
Указ вступает в силу со дня его опубликования - 21 октября 2020 года.
Содержание в дисциплинарной воинской части - уголовное наказание, которое применялось в Украине только за военные преступления военнослужащим срочной службы на срок от полугода до 2 лет.
По сути содержания в дисциплинарном батальоне для военнослужащих является мягчей альтернативой лишению свободы.
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