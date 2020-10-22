Зеленский о вопросе по Будапештскому меморандуму: Не могу раскрывать подробностей

22 октября, 2020, 17:59

Об этом он сказал в ходе своего интервью для ведущих телеканалов, сообщает Офис президента.

"Я сегодня занимаюсь тем, чтобы полностью возродить государство Украина - самостоятельное, обороноспособное. Поэтому у нас не случайно появляются военно-морские базы. Неслучайно я подписываю стратегические договоры, которых не было и в помине у государства Украина. Я подписываю с Великобританией, с Турцией. Я хочу еще с некоторыми странами это сделать", - рассказал он.

В то же время глава государства уточнил, что речь идет о возможности восстановления ядерного потенциала Украины.

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