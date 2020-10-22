В Раде предлагают запретить школьникам использовать мобильные телефоны и планшеты во время занятий, - законопроект
Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.
В ВР внесли документ №4226 о внесении изменений в закон Украины "Об общем среднем образовании" относительно запрета использования мобильных телефонов и других устройств, имеющих подключение к интернету.
Инициатором законопроекту выступил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко.
Так, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что школьники вместо отдыха во время перерыва сидят в телефонах, из-за чего возникает еще и недостаток общения со сверстниками.
Поэтому предлагается запретить пользоваться интернетом с мобильных устройств ученикам и учителям. Исключением будут только участники, которые будут использовать устройства в образовательных целях, а также лица с особыми образовательными потребностями.
Также автор документа уверен, что запрет на использование гаджетов с доступом к интернету позволит сократить случаи интернет-буллинг, а также окончательно решит вопрос с кражами дорогих смартфонов.
Отмечается, что этот законопроект необходим, чтобы научить детей самостоятельно ограничивать время, которое они тратят на соцсети и онлайн-игры. Однако, окончательное решение о запрете телефонов принимать директора школ.
- Напомним, и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что школы в "красных" зонах карантина после каникул останутся на дистанционном обучении . Каникулы продлятся до 30 октября.
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